L’attaquant de l’Espérance de Tunis, Abderrahmane Méziane, serait tout proche de s’engager avec la formation de l’USM Alger. Antar Yahia, le directeur sportif du club algérois est à la recherche d’un attaquant de couloir et aurait jeté son dévolu sur l’ailier gauche de l’EST. En effet, selon les informations de Dzfoot, le fait que Meziane ait déjà évolué à l’USM Alger (2014- 2015 et 2016- 2019) a encouragé le responsable usmiste à le recruter. C’est dans cette optique qu’il serait entré en contact avec ses homologues de l’Espérance, pour Méziane, d’autant plus que ce dernier ne semble pas entrer plus dans les plans de l’entraîneur Chaâbani, qui ne l’a pas convoqué pour les trois derniers matchs de son équipe. Rappelons qu’Abderrahmane Méziane (26 ans) avait quitté l’USMA, le 1er juillet 2019. Il s’était engagé avec la formation d’Al-Aïn, aux Emirats arabes unis. Il y est resté six mois seulement avant de s’engager, pour trois saisons et demi à l’ES Tunis. Sur un autre volet, le défenseur du Paraadou AC, Mustapha Bouchina, s’est engagé avec l’USM Alger, lui qui était proche de conclure avec le CR Belouizdad. Celui-ci, faut-il le rappeler, a jeté, par la suite, son dévolu sur l’axial de l’USM Bel Abbès, Anès Saâd, signataire, dimanche dernier, d’un contrat de 4 ans avec le cham-pion sortant.

R. S.