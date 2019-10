Démissionnaire de la JS Saoura, Mohamed Zerouati, a donné son accord de principe aux supporters du club pour revenir sur sa décision. « Mohamed Zerouati, et suite aux sollicitations de centaines de supporters, fans et autres représentants de la société civile, a donné son accord de principe pour revenir sur sa décision et prendre éventuellement à nouveau les rênes de la JS Saoura », a affirmé Si Mohamed Baglab, président du comité de supporters. Mohamed Zerouati, qui a assuré la direction de la JS Saoura depuis sa création en 2008, avait démissionné de ce poste le 23 septembre dernier, après la défaite à domicile (3-1) de son équipe en 16es de finale (aller) de la Coupe arabe face aux Saoudiens d’Al-Shabab. Zerouati avait, dans sa lettre de démission rendue publique sur la page Facebook officielle du club, justifié sa démission par les critiques « virulentes » dont il a fait l’objet d’une frange de supporters et d’autres parties « hostiles aux succès et réalisations du club ».