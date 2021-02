L'AC Milan veut faire signer l'attaquant du Real Madrid Brahim Diaz pour de bon, le joueur de 21 ans ayant eu un impact positif lors de son prêt au sein de l'équipe de Serie A. Goal est en mesure de confirmer que les responsables milanais sont désireux de rendre le transfert permanent et, bien qu'ils n'aient pas d'option d'achat, ils sont enclins de discuter d'un transfert avec Madrid. Alors que Brahim a toujours voulu réussir au Bernabeu, Madrid va maintenant se demander s'il faut le garder au-delà de la fin de la campagne 2020-2021 ou le vendre pour ce qui risque d'être un montant important au coeur de la crise sanitaire. Suite à son arrivée en forme de prêt en septembre 2020, Brahim a immédiatement pris ses marques en Italie et est devenu un membre important de l'équipe première de Stefano Pioli. Il a fait 25 apparitions dans les différentes compétitions, marquant quatre buts et délivrant deux passes décisives. Il a cependant, raté les deux derniers matchs de Milan en raison d'une blessure. Bien qu'il ne soit pas aussi influent que Zlatan Ibrahimovic, Hakan Calhanoglu ou Rafael Leao, le prodige ibérique a toujours donné satisfaction.