Pour des raisons liées à la météo et au calendrier chargé des clubs, la CAF étudie la possibilité d’annuler l’édition 2020 du CHAN. Cette fois-ci, ce ne serait pas principalement à cause de l’impréparation de ce pays d’Afrique central, mais premièrement, la CAF doigte «des raisons liées à la météo et au calendrier chargé des clubs». L’intervalle de temps choisi signifierait que les compétitions africaines de club, vont devoir être arrêtées et reprogrammées. Le second motif de cette possibilité d’annulation de l’édition 2020 réside dans le fait que «plusieurs championnats africains ont été perturbés et n’ont pas connu de trêve hivernale après le mercato». Même si la CAF songe déjà à l’annulation, elle n’a pourtant pas encore pris de décision officielle. En effet, la CAF n’a pas encore pris de décision dans ce sens. Le Comité exécutif continue même à assurer la préparation du CHAN 2020 et veiller à accueillir les sélections dans les meilleures conditions, tout en assurant la disponibilité des stades.