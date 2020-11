Tout en insistant à dire que «le respect des hautes institutions de l'État est une ligne rouge à ne pas franchir», la direction de l'USM Alger a décidé de limoger son entraîneur François Ciccolini, au lendemain de la défaite de l'équipe en finale de la supercoupe d'Algérie (1-2), samedi soir face au CR Belouizdad. Elle argue cette décision par le fait que «Ciccolini ne se soit pas présenté devant les officiels lors de la cérémonie de remise des trophées». Quelques heures plus tard, le président du conseil d'administration de la SSPA/USMA, Achour Djelloul, a indiqué, sur les ondes de la radio nationale: «Ciccolini a refusé de monter pour recevoir sa médaille et, du coup, il a porté atteinte à un corps officiel en présence du premier ministre, le ministre de la Jeunesse et des Sports ainsi qu'au président de la FAF et celui de la LFP. Nous avons pris la décision de le limoger, elle lui sera notifiée aujourd'hui (dimanche, Ndlr). Il était déçu par la défaite, mais ce n'est nullement une raison pour ne pas respecter la cérémonie protocolaire. Il a été prié de monter à la tribune pour recevoir sa médaille, mais il a campé sur sa position. Nous sommes frustrés et indignés par son comportement.» Ce départ sera-t-il sans conséquences sur le plan administratif pour les Usmistes? Selon des sources, cela ne risque pas d'être le cas. Le technicien corse ne restera pas les bras croisés, puisqu'il compte saisir la FIFA pour «licenciement sans juste cause». Autrement dit, il considère qu'il s'agit d'un «licenciement abusif», d'autant plus qu'il n'a pas comparu devant le conseil de discipline de son club. En plus de ce fait, il se trouve que «Ciccolini a un argument en béton» pour se défendre et demander à ce qu'il soit payé jusqu'à la fin de son contrat, dont la durée n'a jamais été dévoilée par la direction des Rouge et Noir. En effet, la liste des 30 personnes devant monter récupérer les médailles n'est pas nominative, ce qui fait que sur le plan réglementaire, Ciccolini n'a failli à aucune mission. «Les deux finalistes (CRB et USMA, Ndlr) devaient envoyer une liste nominative de 35 personnes autorisées à accéder au stade. Parmi ces personnes, 30 sont autorisées à monter récupérer les médailles. Cette deuxième liste de 30, tirée de la première, n'est pas nominative. La preuve, même en l'absence de Ciccolini, 30 personnes étaient montées. Or, si cette liste était nominative, on aurait trouvé 29 personnes, puisque le coach de l'USMA Ciccolini n'y était pas.», apprend-on d'une source au fait du dossier. Djelloul a indiqué, par ailleurs, que son désormais ex-entraîneur, «auteur d'une faute grave», «percevra deux mensualités comme indemnité». Comment peut-on indemniser un fautif? Partant de ce point concernant la liste qui n'était pas nominative, il faut dire que la commission de discipline de la LFP ne risque pas de lui infliger une quelconque sanction, puisqu'aux yeux de la réglementation, il n'aura commis aucune faute. Certains ont parlé d'«une interdiction de toute fonction et/ou activité en relation avec le football avec une proposition de radiation à vie pour Ciccolini», se fiant à l'article 26 des règlements de la coupe d'Algérie concernant le non-respect des mesures protocolaires lors des finales. Or, cela ne peut s'appliquer à Ciccolini, étant donné qu'il s'agit d'une finale de la supercoupe d'Algérie, gérée, faut-il le rappeler, par une autre commission. La coupe d'Algérie est gérée par la FAF alors que c'est la LFP qui gère la supercoupe. Le cas échéant, encore, l'USMA ne risque aucune sanction, dans la mesure où aucun document officiel n'obligeait le club de solliciter son entraîneur à monter récupérer sa médaille. Ainsi, l'on se dirige vers une bataille juridique entre la direction de l'USMA, d'un côté, avec François Ciccolini et, de l'autre, la Commission de discipline, dans les jours à venir. Affaire à suivre...