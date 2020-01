Capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos s’est imposé comme une légende du club merengue depuis son arrivée en 2005. Et si un départ a été évoqué à de nombreuses reprises, notamment vers Manchester United et même en Chine l’été dernier, l’international espagnol n’est jamais parti et pourrait même finir sa carrière au Real Madrid où son contrat prend fin en juin 2021. Et selon les informations d’Eduardo Inda, directeur d’OK Diario, le Real Madrid devrait prochainement offrir une prolongation de deux saisons à Sergio Ramos. Il serait ainsi lié au club merengue jusqu’en juin 2023, date à laquelle il aura 37 ans. Par conséquent, tout laisse à penser que le capitaine de la sélection espagnole terminera sa carrière au Real Madrid, 18 ans après son arrivée.