Le boxeur algérien Rachid Hamani, pour son premier combat professionnel chez les super moyens de moins de 75 kilos, a dominé l’Indonésien Bambang Rusiadi par arrêt de l’arbitre, dans un combat à sens unique, disputé au Ring Boxing Community de Singapour. Une bonne entame pour le fils de la légende de la boxe algérienne, Locif Hamani, qui ambitionne de disputer un championnat du monde, et qui pour atteindre cet objectif doit commencer par disputer plusieurs combats de classement, et dont le premier l’a opposé à Bambang Rusiadi. Un succès pourtant loin d’être évident pour l’Algérien, car l’Indonésien était nettement plus expérimenté, comme en témoignent les vingt combats professionnels qu’il compte déjà à son actif.