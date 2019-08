La sélection masculine algérienne de volley-ball s’est imposée devant son homologue égyptienne sur le score de 3 sets à 0 (25-21, 25-20, 25-18), en match comptant pour la 3e journée du tournoi de volley-ball des Jeux africains 2019, disputé mardi à Salé (Maroc). C’est la deuxième victoire du Six algérien dans le tournoi après celle obtenue devant le Maroc (3-1 : 20-25, 25-21, 25-23, 25-20), contre une défaite face au Cameroun (1-3 : 17-25, 25-21, 18-25, 23-25). Le premier match de la journée a vu la victoire du Cameroun devant le Nigeria

(3-0), alors que la dernière rencontre oppose le Maroc au Cap Vert. Six pays participent au tournoi de volley-ball des JA-2019, et la sélection qui terminera première sera désignée vainqueur.