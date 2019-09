Le boxeur algérien Younès Nemouchi (75 kg) a réussi lundi son entrée en lice aux Mondiaux-2019 d’Ekaterinbourg (Russie), en se qualifiant aux 16es de finale aux dépens du Slovène Velko Aljaz, battu 5-0.

Sept boxeurs représentent l’Algérie dans ce rendez-vous pugilistique prévu du 9 au 21 septembre et qui rassemblent près de 450 athlètes de 87 pays.

Mohamed Houmri (81 kg) devait entrer en lice hier face au Saoudien Hamadah Salman, suivi par ses deux équipiers Mohamed Flissi (-52 kg) et Réda Benbaziz (-63 kg) qui monteront sur le ring le 12 septembre, respectivement face au Congolais Ilunga Kabange Doudou et à l’Ouzbek Adu Raimov Al Nur.

Exempt du premier tour, l’Algérien Abdelhafid Benchabla (-91 kg) rencontrera au tour suivant, le 15 septembre, le vainqueur du combat entre l’Allemand Abduldjabbar Ammar et le Coréen Jiu Taeung. L’entrée en lice des deux derniers représentants algériens, Chems-Eddine Kramou (69 kg) et Chouaïb Bouloudinats (+91 kg) aura lieu le 16 septembre. Kramou, exempt du 1er tour, croisera les gants contre le vainqueur du match entre l’Azerbaidjanais Sotomayor Lorenzo et l’Australien Mallia Jason. Bouloudinats, quant à lui, boxera contre l’Italien Carbotti Mirko.