La JS Kabylie affronte cet après-midi à 16h le MC Oran pour le compte de la 13e journée du championnat de Ligue 1. Cette rencontre, qui se jouera à huis clos, ne sera facile pour les locaux devant une équipe oranaise qui occupe la 3e place au classement. Les Canaris devront se dépasser pour arracher les points de la victoire et remonter la pente qui les sépare du leader, le CRB, en très bonne forme depuis l’entame de la saison. Les camarades de Banouh, qui ont toujours les mêmes difficultés dans plusieurs compartiments, seront mis à rude épreuve par des visiteurs qui ne viennent pas offrir des roses. Le butin des trois points sera rudement discuté. Aussi, les Canaris, et après une amère défaite en Champions League face à l’ES Tunis (0-1) seront en difficulté en l’absence de leurs supporters. Une confrontation au résultat incertain pour les deux équipes, mais les locaux sont les plus à même d’en souffrir dans ce cas. Un autre mauvais résultat à domicile serait catastrophique pour une équipe qui se trouve à la 7eplace avec 11 points derrière du leader. Pourtant, dans ses déclarations, le président Chérif Mellal ne trouve pas ce classement catastrophique. Pour lui, le CRB ne doit pas crier victoire, puisque le championnat est encore long et l’avance prise est « facilement rattrapable ». Mais les déclarations de Mellal souffrent un tant soit peu de réalisme car, ces points ne sont pas faciles à rattraper pour une équipe en mal d’attaquant et avec une défense faillible, même lors des matchs à domicile. La réalité est, en effet, têtue. Actuellement, les Jaune et Vert n’ont pas la forme des joueurs du CRB ni du MCA ni même du MCO, l’adversaire du jour. Cependant, consciente de ses manques, la direction du club kabyle est déjà sur la piste de plusieurs joueurs. Après le Libyen Tubal, des sources proches évoquent des pourparlers avancés avec deux autres joueurs, Chenihi et Ouali Idir. Dans l’autre direction, l’on annonce la probable libération de Renaï et la confirmation du départ du kipper Abdelkader Salhi. Pour le premier, il convient de signaler que les deux entraîneurs qui se sont succédé à la barre technique, ne lui ont pas donné sa chance de montrer ses capacités. Pour le second, la manière par laquelle il termine son parcours offre une image hideuse de la JSK. En effet, au summum de sa forme et de son expérience dans les compétitions africaines, Salhi ne mérite pas ce qui lui arrive avec la direction et l’entraîneur Velud. à ce point des choses, la JSK s’attribue vraiment la sale image de massacreur de carrières. Après le cas Salhi aucun joueur sérieux ne s’aventurera à risquer de briser sa carrière. D’ailleurs, d’aucuns auront remarqué que les Dumas et Velud sont des coachs qui transfèrent la responsabilité de leurs erreurs techniques sur les joueurs.