Les Canaris jouent, aujourd’hui, l’avant-dernière rencontre de la phase des groupes de la Champions League africaine face à l’AS Vita Club. Cette confrontation, qui se déroule sur les bases de l’adversaire, soit à Kinshasa, ne suscite pas de grands espoirs pour les supporters kabyles, qui semblent déjà avoir consommé la déception de l’élimination presque actée après le semi-échec de leur équipe sur leur terrain à Tizi Ouzou face au Raja de Casablanca (0-0). Aussi, les joueurs vont donc évoluer sans grande pression, n’ayant rien à perdre, même s’ils ont une chance, aussi minime soit-elle, de passer ce tour. Il est vrai que la qualification relève, vraiment, du miracle, mais il semblerait que les consignes de Jean-Yves Chay sont claires: il faudra jouer à fond pour gagner. La tâche ne relève pas de l’impossible, car les locaux ont déjà été battus sur leur terrain par le Raja de Casablanca (0-2). L’adversaire n’est pas une muraille insurmontable. Bien au contraire !

Toutefois, la victoire cet après-midi est de sortir honorablement de cette compétition. Le président du club de la Kabylie, Chérif Mellal, estime que la qualification est encore possible. Une victoire cet après-midi relance de plus belle les Canaris dans la course, étant donné que les Tunisiens de l’ES Tunis peuvent être battus par les Marocains du Raja. Le boss des Canaris affirmait que tous les moyens sont mis à la disposition des joueurs, ainsi que le staff technique qui semble avoir toute sa confiance. Mellal s’accroche à ce brin d’espoir de voir son équipe se qualifier, même si les supporters ne se font pas trop d’illusions. Au chapitre des joueurs recrutés, il convient de rappeler que la direction du club kabyle a enfin retiré les licences de Darradji et de Tubal. Mais ces joueurs ne sont pas qualifiés pour jouer le match d’aujourd’hui. Le Libyen, Abduslam Tubal, n’est pas encore qualifié avec la JSK, faute de papiers non encore reçus de la part de son ancien club, l’Itihad de Tripoli. Par ailleurs, le vide laissé par Velud a laissé place à une multitude d’informations annonçant de nombreux noms pouvant prendre la barre technique kabyle pour la suite de la compétition.

Après Youcef Bouzidi, aperçu même au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou, des sources font état de négociations avec le Marocain Rachid Taoussi. Au niveau des supporters, la préférence penche pour Djamel Menad, mais ni lui ni la direction n’ont confirmé les rumeurs. En tout état de cause, le duo Chay – Karouf semble impulser une dynamique nouvelle aux Canaris qui ont d’ailleurs renoué avec les victoires, en battant le MC Oran la semaine passée (1-0). Pour beaucoup de supporters, les choses seront beaucoup plus claires après le match de cet après-midi à Kinshasa.