L'officialisation se faisait attendre, c'est désormais chose faite. Arturo Vidal (33 ans) quitte le FC Barcelone pour rejoindre l'Inter Milan, comme l'a annoncé le club lombard ce mardi. Le montant du transfert s'élève à plus d'un million d'euros, bonus compris. Le Chilien a signé un contrat de 2 ans, plus une autre année en option, avec les Nerazzurri et bénéficiera d'un salaire annuel net d'environ

6 millions d'euros. Une excellente nouvelle pour l'entraîneur de l'Inter Antonio Conte, qui récupère là un joueur d'expérience, habitué aux joutes de la Série A après un passage réussi à la Juventus, entre 2011 et 2015.