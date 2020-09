USM Alger

La direction du club algérois a décidé de mettre une croix sur le milieu de terrain Tayeb Benkhelifa, en raison des exigences financières de son club, le Paradou AC.

Le joueur qui a évolué chez les Rouge et Noir à titre de prêt, la saison dernière, se dirige, selon des sources, vers le championnat tunisien.

MC Alger

L’attaquant de l’ES Tunis, Billel Bensaha, ne devrait pas faire long feu chez les Espérantistes. Il serait mis sur la liste des joueurs partants, lui qui ne manque pas de convoitises. Les dirigeants du Vieux club algérois le suivent de près, sur demande de l’entraîneur Nabil Neghiz.

Ils attendent la décision définitive des Tunisiens pour passer à l’action.

CR Belouizdad

L’attaquant nigérien Soumana Haïnikoye quittera le club, si celui-ci parvient à engager un autre joueur étranger.

Voulant profiter de l’occasion, le MCA s’est mis dans la course pour s’attacher ses services, dans un transfert définitif. Le contrat de Soumana avec le Chabab expire en janvier prochain. Mais là encore, les Mouloudéens doivent libérer le Camerounais Rooney pour pouvoir recruter un autre joueur étranger.

NA Hussein Dey

Le défenseur central et capitaine des Sang et Or, Zine Eddine Belaïd, a rejeté quatre offres émanant de l’USM Alger, du MC Alger, du CR Belouizdad et du CS Constantine. Ses dirigeants veulent le vendre pour des raisons financières, mais le joueur de 21 ans ne souhaite évoluer en Algérie qu’au Nasria.

Pour lui, le seul départ envisagé sera vers l’Europe. Un bras de fer se profile à l’horizon entre lui et sa direction.