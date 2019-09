Le retour de Youcef Attal dans les rangs de l’OGC Nice est perceptible. Dimanche à Rennes, le champion d’Afrique a été l’un des grands artisans de la belle victoire niçoise face au leader de Ligue 1 (2-1). Polyvalent - il a évolué sur les deux ailes en attaque - et toujours aussi incisif techniquement, Youcef Attal a par ailleurs affiché des vertus mentales et un volume de jeu exemplaires. De quoi séduire une nouvelle fois son entraîneur, Patrick Vieira. « Youcef donne de la profondeur à notre jeu, c’était important qu’il revienne et commence ce match. Quand il est à ce niveau-là, c’est très intéressant pour nous», a expliqué le technicien français en conférence de presse.