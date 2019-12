Il y a quelques jours, Patrick Vieira avait démenti tout contact avec Arsenal, alors que son nom était cité par les médias anglais comme possible successeur d’Unai Emery. Les Gunners n’auraient pas abandonné l’idée de faire de leur ancien milieu de terrain leur prochain manager. Selon le quotidien français, Nice-Matin, l’actuel coach des Aiglons ne serait plus insensible à cette marque d’intérêt de la part de son ancien club. Sous contrat avec l’OGC Nice jusqu’en 2021, Patrick Vieira serait en tête de liste des dirigeants d’Arsenal. Et ils auraient commencé à travailler en ce sens pour faire du Français leur prochain manager. D’anciens coéquipiers du technicien français militent en sa faveur dans les médias à l’image d’Emmanuel Petit : « J’aimerais que Vieira soit l’entraîneur d’Arsenal, qu’un ancien Gunner prenne des responsabilités, a glissé Manu Petit, sur les ondes de RMC. La balle est désormais dans le camp de Vieira.