Avant de recevoir Dijon, hier en championnat, l’entraîneur de l’OGC Nice, Patrick Vioera, a animé une conférence de presse, où il a abordé, entre autres, les prestations de son latéral droit algérien, Youcef Attal. « Il a gagné la dernière CAN. L’année dernière, il s’est vraiment imposé sur et en dehors du terrain. Il fait partie des joueurs qui ont beaucoup de responsabilités. Il a un rôle important. C’est à moi de lui faire comprendre », a-t-il indiqué. Et d’ajouter : « C’est quelqu’un qui est vraiment agréable au quotidien. Toujours le sourire, quelqu’un qui travaille très bien et tout le monde l’adore dans le vestiaire. » Concernant sa gestion des efforts, le technicien français a annoncé : « Oui, il a progressé par rapport aux échanges qu’on a pu avoir, mais en même temps je ne veux pas qu’il la perde parce que c’est ce qui fait le joueur qu’il est aujourd’hui. » Le champion d’Afrique algérien a, quant à lui, déclaré au sujet de son positionnement sur le terrain : « Je préfère jouer arrière droit, là où j’ai mes repères, mais le coach a besoin de moi comme ailier gauche ou ailier droit, je peux dépanner. » Au sujet de la même interrogation le coach niçois a expliqué :

« Ce qu’il faut, c’est essayer de trouver l’équilibre de l’équipe. Après, Youcef peut jouer à différents postes. C’est vrai que celui que je préfère aussi c’est arrière droit. Je suis aussi très content de ces performances quand il joue devant et au jour d’aujourd’hui, c’est là que l’équipe a besoin de lui. ». Enfin au sujet de sa décision de continuer l’aventure au sein de l’OGCn, Youcef Attal dira : « J’étais sûr de rester une nouvelle saison à Nice pour faire une belle saison comme l’année passée, peut-être plus. Depuis que je suis arrivé j’ai senti que c’était une grande famille. J’ai été bien accueilli et je sens qu’on peut faire quelque chose à l’avenir. »