Trois jours après sa défaite face à Rennes (1-2), l'Olympique de Marseille a échoué à se relancer en concédant le match nul contre Reims (1-1) au Stade Vélodrome, ce samedi, en Ligue 1. En conférence de presse, l'entraîneur phocéen André Villas-Boas avait la mine des mauvais soirs. «On a eu des opportunités en première mi-temps. Cela a été plus dur quand ils ont marqué leur but. On a eu beaucoup le ballon en deuxième mi-temps, mais il y a beaucoup de frustration. On a eu seulement l'occasion de Khaoui. Je suis très déçu, c'est une autre opportunité ratée. C'est un coup dur pour tout le monde, on était très déçu dans le vestiaire», a admis le technicien, avant de se tourner vers le dernier match de l'année, mercredi prochain à Angers. «On a quatre jours pour se reposer. Le problème, c'est la fatigue mentale. On a un dernier match avant la trêve où je pense que l'on peut démontrer que l'on vaut mieux que ça», a plaidé le Portugais, dont l'équipe a perdu du terrain dans la course au podium.