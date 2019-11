En marge du choc entre le Real Madrid et le PSG en Ligue des Champions, Zinedine Zidane n’a pas manqué de se dire « amoureux » de Kylian Mbappé. Et comme dans toute histoire d’amour, les sacrifices sont nécessaires pour que cela fonctionne. Le Real Madrid, dont le Champion du monde est le grand objectif, en a bien conscience et pourrait bien se résoudre à sacrifier l’un de ses joueurs afin d’attirer l’attaquant du PSG l’été prochain. En effet, selon les informations d’Eduardo Inda, le Real Madrid envisage d’inclure Vinicius Junior dans la transaction pour attirer Kylian Mbappé. Présent sur le plateau du Chiringuito, le directeur d’OK Diario, assure que le Brésilien sera utilisé par le club merengue « comme petite monnaie d’échange. » Compte tenu de la valeur de l’international français, inclure Vinicius Junior dans la transaction ne sera effectivement pas suffisant pour boucler un tel deal. Loin de là. Mais cela permettrait tout de même de faire baisser la note finale de ce dossier. Quoi qu’il en soit, si Zinedine Zidane est vraiment « amoureux » de Kylian Mbappé, il sera prêt à faire des sacrifices.