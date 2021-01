La pelouse du stade Mustapha-Tchaker de Blida a retrouvé ses couleurs après 3 mois de travaux de réfection de la pelouse. Une pelouse nécessitant une remise à niveau. Le stade Tchaker, lieu fétiche de l'Equipe nationale de football depuis plus d'une dizaine d'années, se doit d'être fin prêt au mois de mars prochain pour accueillir la dernière rencontre des Verts face au Botswana, comptant pour les éliminatoires du groupe H de la CAN-2021. En prévision de cette prochaine sortie des Verts, une délégation de la Fédération algérienne de football s'est rendue, mardi dernier pour une visite d'inspection et de travail à cette infrastructure sportive. Au mois de septembre dernier, la wilaya de Blida, à travers la direction de la jeunesse et des sports et la direction de l'OPOW a lancé plusieurs travaux de réaménagement et d'agencement de ce stade. Ces opérations visent l'amélioration de son image. Les travaux ont consisté, notamment en la réfection de la pelouse naturelle du stade, le réaménagement des vestiaires, de la salle de presse, des couloirs des joueurs et des commodités annexes, outre l'installation de portails électroniques et la réfection de l'espace d'hébergement des équipes sportives. Une enveloppe de 10 millions de DA a été allouée à ce projet dans le cadre du Fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives, en vue de rendre ce complexe sportif digne de la réputation des champions d'Afrique de football. Cette enveloppe financière a été, notamment destinée à la rénovation de la pelouse, qui n'a pas été refaite depuis une dizaine d'années. Cette opération s'est faite en coordination avec l'équipe technique du complexe sportif Mohamed-Boudiaf d'Alger et l'assistance de l'équipe du CTN de Sidi Moussa. Une nouvelle technique de pose de gazon y a été effectuée, consistant en l'utilisation d'une terre sableuse ramenée de la wilaya d'Oued Souf. Les autres travaux en cours visent le réaménagement et la modernisation de la salle de presse, des vestiaires et des salles d'eau, de manière à les mettre à niveau avec la réputation des cham-pions d'Afrique. À cela s'ajoute la dotation du stade d'équipements de pointe, tels que des alarmes, la réalisation de passages et couloirs pour l'accès aux vestiaires des équipes sportives, des travaux d'embellissement et d'aménagement de petites surfaces vertes derrière la surface du gardien du but, en vue d'éviter que le gazon ne soit envahi de mauvaises herbes, et la réparation des systèmes d'évacuation et d'irrigation. Une autre dotation de 8 millions de DA a été affectée à la réparation du vieux camp des équipes sportives, situé sous les gradins englobant 35 chambres dotées d'équipements modernes. La FAF a indiqué dans son dernier communiqué sur le sujet que le wali de Blida, Kamel Nouicer, est à cheval sur ces travaux puisqu'il suit régulièrement l'état d'avancement des différents chantiers. Parmi ces chantiers, il y a celui de l'entretien de la pelouse qui fait l'objet d'un travail minutieux de la part de l'équipe de l'OPOW avec la précieuse contribution de Amar Boukaâboub, expert en gazon des terrains de football. D'autres espaces, comme les vestiaires, l'aménagement d'un bureau pour le commissaire du match, une infirmerie, une nouvelle salle de conférence de presse et d'une zone mixte, sont également pris en charge dans le cadre de ce projet. Et ce, en attendant la rénovation totale de ce stade qui, elle, interviendra après le mois de novembre 2021, soit à l'issue des éliminatoires du Mondial-2022 du Qatar où il sera question entre autres du changement de la toiture, de l'emplacement de nouveaux vestiaires et autres équipements nécessaires.