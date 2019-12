Une visite de contrôle des carrières et de l’éclairage du centre équestre «Etrier Oranais», retenu pour abriter les épreuves de saut d’obstacles lors des Jeux méditerranéen 2021 à Oran, a été effectuée mardi par une commission d’inspection de la Fédération équestre algérienne. L’opération de contrôle vise à vérifier la conformité des structures, en fonction des critères techniques et dans le respect des normes, notamment la surface disponible, la qualité des carrières d’entraînement et de compétitions et l’éclairage. La commission technique de la Fédération équestre algérienne (FEA) est composée de Othmane Benslimane et Fahima Sebiane, dans le domaine d’assistance technique, ainsi que d’assistants en maîtrise d’ouvrages et de spécialistes en aménagement susceptibles d’émettre leurs points de vue partant de leurs expériences inhérentes à la construction d’un centre équestre et les besoins de ses différentes disciplines qui seront proposées lors des prochains Jeux méditerranéens. Nombreux sont les éléments à prendre en compte pour la réussite de ce type de projet, dont notamment les travaux de terrassement, la qualité du sol et la sécurité des chevaux et cavaliers.