GEn se retirant de la course pour Kylian Mbappé, le Bayern Munich fait le bonheur du quotidien espagnol AS, qui estime que «la voie est libre» pour le Real Madrid. Le club espagnol attend désormais de savoir si l'attaquant français prolongera ou non avec le PSG. Mbappé sera-t-il encore au PSG la saison prochaine? «Inenvisageable de signer Mbappé? Malheureusement oui. J'adore Mbappé et sa manière de jouer mais on ne pourra jamais le faire venir au Bayern.» Les déclarations du président du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, dans Le Figaro cette semaine ne sont pas passées inaperçues en Espagne. Vendredi, le quotidien espagnol AS titre Voie libre pour Mbappé pour évoquer l'avenir de l'attaquant du Paris Saint-Germain. Le journal pro-madrilène se frotte les mains après avoir appris que le Bayern n'était pas candidat à un transfert de Kylian Mbappé (21 ans) et ne voit pas qui pourra empêcher le Real Madrid de s'offrir l'international tricolore en cas de départ du Paris SG. Deux scénarios pour le Real. Sous contrat jusqu'en juin 2022, le Champion du monde français n'a toujours pas prolongé. Des discussions sont en cours avec Leonardo, mais son avenir reste incertain dans la capitale française. Et, ce n'est un secret pour personne, l'intérêt des Merengue et de Zinedine Zidane ne laisse pas le Tricolore insensible. Tant que Mbappé n'a pas étendu son bail, l'espoir est présent dans le camp du Real, qui étudie deux scénarios selon AS. Si la situation contractuelle de Mbappé reste en l'état, la Maison Blanche espèrera un signe de Paris pour ouvrir des négociations l'été prochain. Cela évitera au champion de France de voir sa star partir libre un an plus tard. L'autre solution, plus compliquée, est d'attendre justement la fin du bail du natif de Bondy pour le récupérer libre en 2022. Une chose est sûre, l'ancien Monégasque devra bientôt faire son choix.