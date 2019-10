Les deux stars de la sélection colombienne Radamel Falcao et James Rodriguez n’ont pas été convoquées pour les matchs amicaux des Cafeteros contre le Chili samedi et surtout contre l’Algérie à Lille mardi. « Nous sommes à un moment difficile des championnats européens avec beaucoup de matchs et beaucoup de voyages, il faut savoir bien gérer les joueurs si on veut avoir une bonne équipe », a justifié, mardi, le sélectionneur de la Colombie Carlos Queiroz, qui ne fait pas de ces rencontres des priorités. Nommé en février à la tête de la «Tricolor», Queiroz a expliqué qu’il souhaitait avoir « les meilleurs joueurs prêts au moment où un match compte au moins pour trois points », une allusion aux éliminatoires sud-américains pour la Coupe du monde Qatar-2022, qui débuteront en mars. «J’ai vu que quelqu’un a dit que James avait demandé à ne pas être appelé, ce n’est pas vrai. Il ne m’est jamais arrivé dans ma vie qu’un joueur me demande cela», a évacué Queiroz à propos de son numéro 10, qui peine à s’imposer pour son retour au Real Madrid cette saison. Quant au « Tigre » Falcao, son capitaine transféré cet été à Galatasaray, l’entraîneur portugais a assuré que, depuis sa grave blessure au genou gauche en 2014, l’ex-Monégasque avait manqué 45% des convocations en Equipe nationale, principalement «pour cause de blessure». Par ailleurs, la rencontre entre l’Algérie et la Colombie sera officié par un trio d’arbitres français emmené par Ruddy Buquet, a annoncé la Fédération algérienne de football (FAF). Le directeur de jeu Ruddy Buquet sera assisté de ses deux compatriotes, Guillaume Debart et Julien Pacelli. Rappelons, par ailleurs, que cette affiche très prometteuse se déroulera à guichets fermés et qu’elle sera précédée, la veille, par une conférence de presse du sélectionneur national, Djamel Belmadi, du capitaine d’équipe et d’un joueur ainsi que d’une zone mixte avant la séance d’entraînement. Le lieu et l’heure de cette conférence de presse seront communiqués dès que la Division de la communication de la FAF sera informée par l’organisateur de cet événement, précise la même source.