La CAF tient le 21 novembre, en marge de la CAN U23, une réunion de son Comité exécutif. A l’ordre du jour, un projet de réforme de l’arbitrage. Sauf que cette question divise l’institution et le président de la Commission de l’arbitrage. Dans un courrier adressé à Ahmad, président de la CAF et aux membres du Comité exécutif, Souleiman Waberi Hassan, patron de la Commission de l’arbitrage menace de démissionner « si ce projet de réforme ne passe pas par la procédure légale pour arriver sur la table du Comité exécutif ». Le président de la FDF (Fédération djiboutienne de football) est surpris qu’un projet de réformes de l’arbitrage soit inscrit à l’ordre du jour de la réunion sans que lui et ses membres n’aient été associés à la conception ou à l’élaboration d’un tel projet. « Comment l’administration de la CAF peut-elle inclure un point concernant l’arbitrage qui n’a pas été soumis et discuté à la commission dédiée à cette tâche ?« , lit-on. « Il est inconcevable que l’avenir de notre arbitrage, encore moins de notre football, soit traité de cette façon» , ajoute Waberi, également membre du Comité exécutif de la CAF. Voilà qui annonce une réunion prochaine mouvementée du Comité exécutif de la CAF.