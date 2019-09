Auréolée de ses deux succès de rang lors des deux précédentes sorties, l’ASM Oran, qui revient en force dans la course à l’accession malgré la zone de turbulence qu’elle traverse depuis l’intersaison, aura à passer un véritable test, aujourd’hui, sur le terrain du WA Tlemcen lors du grand derby de l’Ouest comptant pour la 5e journée de la Ligue 2. « nous nous somme préparés normalement pour ce rendez-vous, car on ne veut pas mettre une pression inutile sur nos joueurs qui vont aborder cette partie avec l’ambition de réaliser un bon résultat comme ça été le cas du reste lors de toutes les autres rencontres », a déclaré l’entraîneur de l’ASMO, Salem Laoufi. « Il est vrai, nous sommes sur une courbe ascendante malgré toutes les turbulences qu’on est en train de vivre et causées notamment par la situation financière difficile du club, mais on n’est qu’en début de saison, et il est encore prématuré de parler d’accession », a-t-il poursuivi. Les gars de M’dina J’dida, 4es au classement avec 8 points, sont, en compagnie du MCE Eulma, les seuls à être encore invaincus après quatre journées de championnat. « Le fait de rester encore invaincus nous met davantage en confiance et nous motive à poursuivre sur la même voie, pourvu seulement que la situation financière du club s’améliore », a espéré le coach des Vert et Blanc qui s’attend à une mission difficile contre le WAT (6e, 7 pts), un sérieux prétendant à l’accession et qui veut se racheter de son premier échec de la saison concédée lors de la précédente journée sur le terrain du DRB Tadjenanet (1-2). Ce match sera aussi spécial pour l’entraîneur oranais, Salem Laoufi, qui compte seulement une défaite depuis qu’il a rejoint l’ASMO en février dernier, laquelle défaite a été concédée justement face au WAT pour le compte de la 25e journée de l’exercice passé. « Ce fut le seul match que j’ai perdu avec l’ASMO que j’ai dirigée jusque-là pendant 14 rencontres », a encore dit ce technicien, dont les joueurs sont censés bien gérer leurs efforts sur le terrain après avoir laissé apparaître des signes de faiblesses dans ce registre depuis le début de cette saison, des défaillances que Salem Laoufi impute à « l’entame tardive de la préparation d’intersaison ».

Programme

Aujourd’hui à 16h

OM Arzew - USM Harrach

RC Relizane - MO Béjaïa

RC Arba - AS Khroub

O Médéa - DRB Tadjenanet

A Bousâada - MC Saïda

JSM Béjaïa - JSM Skikda (17h)

MCE Eulma - USM Annaba (17)

WA Tlemcen - ASM Oran (19h)