Premier Grand Chelem organisé depuis la reprise, l’US Open sera boycotté massivement. En effet, plusieurs stars du circuit ont décidé de passer leur tour cette année en raison des risques sanitaires. C’est le cas par exemple de Stan Wawrinka. « Il y a la situation sanitaire qui est particulière à New York. Et l’enchaînement des tournois qui suit après l’US Open sera rude. Si le tournoi de Washington avait été maintenu, on aurait eu droit à une véritable tournée. Cela aurait pu jouer sur mon choix. Et enfin, il y a toutes les incertitudes liées à la problématique de la quarantaine. Il y a encore bien des questions et des doutes quant à la tenue de l’US Open», avait expliqué le Suisse à RTS il y a plusieurs jours. Avant d’entrer en lice aujourd’hui au Challenger de Prague, Stan Wawrinka est revenu sur sa décision de faire l’impasse sur l’US Open.

«Je suis très heureux de reprendre la compétition. C’est une belle ville et l’organisation à l’air parfaite. Vous avez déjà organisé quelques tournois ces derniers mois, nous avons vu que tout le monde était en sécurité, que tout était sous contrôle. J’ai décidé de ne pas participer à l’US Open car je me sens plus en sécurité ici en Europe », a-t-il expliqué.