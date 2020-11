La FIFA a organisé, vendredi dernier, un Webinaire sur le Programme FIFA/FFF de soutien technique (PST) et l'état d'avancement de ce projet depuis son lancement en 2019. La Fédération algérienne de football, à travers la direction technique nationale (DTN), était conviée à ce Webinaire consacré à la Fédération centrafricaine de football (FCF) et les thématiques suivantes: le programme de développement de la pratique des jeunes, la pratique féminine, la détection et l'accompagnement des jeunes joueurs et joueuses à potentiel et la structuration de leur DTN et des DTR. Cette réunion a vu également la présence de Véron Mosengo-Omba, directeur de la division des associations membres de la FIFA.