L’Inter a fait d’Arturo Vidal sa priorité pour le mercato d’hiver. L’affaire s’annonce un peu compliquée car si le Chilien est plutôt chaud à rejoindre Antonio Conte et ses hommes, le Barça n’entend pas se séparer d’un joueur utile dans la rotation. Ou alors, il faudra y mettre le prix. Face à ces complications, les Nerazzurri commencent alors à prospecter ailleurs et d’après Sky Sport Italia, ils ont coché le nom de Julian Weigl (24 ans). Le milieu de terrain allemand du Borussia Dortmund (13 matchs de Bundesliga, 1 but) est sous contrat jusqu’en 2021, mais serait séduit à l’idée de rejoindre le club italien.