Interrogé sur beIN Sports, Arsène Wenger a comparé les deux joueurs : « Salah doit encore trouver de la régularité, mais je trouve qu’il est aussi bon finisseur que Messi, mais ce dernier est plus complet » a déclaré l’ancien manager d’Arsenal. Il sait aussi faire la dernière passe, mais Salah est un peu obsédé par le fait de marquer lui-même, ajoute le technicien français. Relancé sur le sujet, Wenger va plus loin dans sa réflexion : « C’est quelque chose qu’il améliorera sûrement en vieillissant, de trouver le bon équilibre entre le moment où il faut donner le ballon et le moment où il faut marquer. Mais je l’aime beaucoup, il a un potentiel énorme », a-t-il ajouté.