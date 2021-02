Sans club depuis son départ d'Arsenal en 2018, Arsène Wenger pourrait bientôt quitter son poste de directeur du développement du football mondial à la FIFA pour retrouver un banc. En effet, le technicien français aurait la possibilité de se relancer en Turquie et plus précisément à Fenerbahçe avec qui il serait déjà en contact, si l'on en croit le média stambouliote Fotomaç. Si un accord est trouvé, Wenger pourrait retrouver chez l'actuel troisième du championnat turc un certain Mesut Ozil qu'il a recruté en 2013 en provenance du Real Madrid. Il pourrait remplacer un certain Erol Bulut qui est sous pression en raison des récentes contre-performances de l'équipe.