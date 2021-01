On ne peut pas dire qu'Arsenal se porte bien. Mal embarqué cette saison, le club canonnier pointe à la 13e place au classement de Premier League, loin des ambitions initiales. Dans ce contexte, l'avenir de Mikel Arteta au poste d'entraîneur est plus qu'incertain. Plusieurs noms de remplaçants ont déjà pu être évoqués, et Arsène Wenger s'est lui prononcé sur son cas. «Si on a besoin de moi, je les aiderai, mais je ne m'attends pas à ça non. Le temps est un bon médecin vous savez», lâche l'ancien entraîneur, aujourd'hui responsable à la FIFA, à NBC Sports. Difficile d'imaginer un retour de Wenger sur le banc des Gunners toutefois, ou sur un autre banc.