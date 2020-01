Arsène Wenger n’a toujours pas digéré le déménagement des Gunners. Pour l’ancien manager d’Arsenal, le club londonien a perdu le lien avec ses supporters en quittant Highbury pour l’Emirates Stadium en 2006. « J’ai quitté Highbury, qui était similaire à Anfield, mais il y avait une âme dans ce stade. On a construit un nouveau stade mais on n’a jamais retrouvé notre âme. On l’a laissée à Highbury, a constaté le Français interrogé par beIN Sports. On n’a jamais pu la recréer pour des raisons de sécurité. La distance entre le terrain et les tribunes devait être plus grande parce qu’il fallait que l’ambulance puisse entrer. Et l’inclinaison des tribunes devait être réduite. C’est à cause de toutes ces choses que nous n’avons pas pu recréer cette atmosphère. » On imagine que les résultats y sont aussi pour quelque chose…