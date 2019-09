Deontay Wilder va mettre sa ceinture de champion du monde WBC en jeu en novembre prochain face à Luis Ortiz. En cas de victoire du Bronze Bomber face au Cubain, Wilder devrait par la suite se mesurer à Tyson Fury pour une revanche. Cependant, le Britannique a été touché à l’arcade lors de son combat face à Otto Wallin et le promoteur du Gypsy King révélait récemment qu’un report du combat serait à prendre en considération. Une idée qui ne déplairait pas à Deontay Wilder qui a dévoilé que Tyson Fury lui-même lui avait demandé de combattre Anthony Joshua avant lui. « Combattre Joshua ou Ruiz plutôt que Fury ? Je pourrais le faire, mais nous n’allons pas supplier. Je suis un guerrier, frère. Je suis un roi, et ma mentalité est sauvage. Si ça se fait, qu’il en soit ainsi. Si le mec veut se faire botter le cul sur le ring, qu’il en soit ainsi aussi. J’ai essayé de lui offrir ce dont nous avions parlé la première fois quand il m’a dit’’pourquoi tu ne combats pas Joshua et après je viendrais’’. Je veux juste lui donner ce qu’il m’a demandé. Tous les mecs ont ce qu’ils demandent », a lâché Wilder.