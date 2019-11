Il y a quelques jours, Niko Kovac était licencié de son poste d'entraîneur au Bayern Munich après la claque reçue à Francfort (5-1). C'est l'entraîneur adjoint Hans Flick qui a pris provisoirement les commandes du club depuis deux rencontres, s'imposant face à l'Olympiakos (2-0) et au Borussia Dortmund (4-0). Mais ce dernier ne devrait pas s'éterniser sur le banc munichois. En effet, selon les informations de France Football, Karl-Heinz Rummenigge penserait à Xabi Alonso comme possible successeur à Niko Kovac cet été. Alors que plusieurs gros noms ont été annoncés tels que José Mourinho, Thomas Tuchel ou encore Erik Ten-Hag, l'Espagnol serait une piste crédible pour les Munichois, lui qui connaît le club pour y avoir évolué entre 2014 et 2017. Actuellement entraîneur de la réserve à la Real Sociedad, Uli Hoeness avait notamment déclaré qu'il verrait bien le Basque comme futur entraîneur du club: «Un jour, je le verrai bien au Bayern. Comme joueur, il pensait comme un entraîneur, c'est un fin stratège et il parle plusieurs langues couramment. L'avenir lui appartient». Affaire à suivre donc...