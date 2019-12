Le coach de l’USM Bel Abbès, Abdelkader Yaïche, en poste depuis la 5e journée, est devenu le « bourreau » des entraîneurs français exerçant en Ligue 1, après avoir réussi jusque-là à battre trois d’entre eux. La nouvelle « victime » de Yaïche n’est autre que Bernard Casoni, dont la défaite de son équipe le MC Alger (1-3) samedi sur le terrain de l’USMBA pour le compte de la 13e journée, devrait sonner son glas dans les prochaines heures. Pourtant, les gars de la Mekerra restaient sur un cinglant revers à Aïn M’lila face à la formation locale (0-3) lors de la précédente journée. Cela ne les a pas empêché de se racheter rapidement et de la plus belle manière. Les protégés de Yaïche ont d’ailleurs fait preuve d’une grande détermination. Ils n’ont pas lâché prise même en étant menés au score peu avant la fin de la première mi-temps. Ils ont réussi ainsi à égaliser quelques minutes après, avant de prendre le dessus sur leur adversaire du jour en deuxième période. Les locaux ont reproduit pour l’occasion le même scénario de leur précédente sortie à domicile contre le CS Constantine qu’entraine le Français Denis Lavagne. Menés au score en première période de ce match, ils avaient réussi à renverser la situation au retour des vestiaires pour s’offrir une précieuse victoire (2-1).Il s’agissait du deuxième succès de la saison à domicile des poulains de Yaïche. Ces derniers avaient chassé la guigne qui les poursuivait chez eux lors de la réception de la JS Kabylie de l’autre coach français, Hubert Velud (1-2). Commentant la troisième victoire de rang au stade du 24-Février 1956, l’entraineur de l’USMBA l’a qualifiée de « très précieuse face à une grande équipe du MCA ». Il a notamment mis en avant « le nouvel état d’esprit » de ses joueurs qui parviennent souvent à revenir de loin.

Grâce à sa cinquième victoire de la saison, l’USMBA se hisse à la neuvième place avec 16 points et un match en moins à jouer face au Paradou AC.