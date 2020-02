«Au moment où on avait besoin du soutien de nos fans, ces derniers, ou plutôt ce que je qualifie de ‘'pseudo-supporters'', ont exercé une pression terrible après la réduction de la marque de l'adversaire, ce qui a failli nous jouer un mauvais tour», a déploré Yaïche. Depuis son arrivée aux commandes techniques de la formation phare de la Mekerra, au tout début du championnat en remplacement de Younes Ifticene, les relations de ce technicien avec certains dans l'entourage du club n'ont jamais été au beau fixe. C'est ce qui explique, d'ailleurs, sa montée au créneau à plusieurs reprises, brandissant souvent la menace de quitter le navire, avant de revenir à chaque fois à de meilleurs sentiments. Pourtant, sous sa houlette, l'USMBA, qui est toujours en course en coupe d'Algérie, a réussi à sortir la tête de l'eau après un début de parcours raté marqué par trois défaites de rang au cours des trois premières journées du championnat. Les Vert et Rouge, en proie à une crise financière et administrative, partagent actuellement la sixième place au classement général avec l'USM Alger et le MC Oran (25 pts), un bilan encourageant au regard des nombreux aléas auxquels fait face l'équipe depuis le début de cet exercice. Des aléas ayant été derrière des mouvements de grève à répétition des joueurs pour réclamer la régularisation de leur situation financière, au moment où les dettes du club, interdit de recrutement lors du précédent mercato hivernal, s'accumulent au fil des mois.