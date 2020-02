Le karatéka algérien Yanis Tas a décroché vendredi la médaille de bronze en kata individuel juniors des championnats d’Afrique, qui s’achèvent aujourd’hui à Tanger au Maroc. Lors de cette première journée de compétition, la sélection algérienne de kata (messieurs) s’est qualifiée en finale de la spécialité et affrontera son homologue marocaine, à partir de 18h00. Chez les dames, Kamélia Hadj Said s’est également qualifiée en finale de kata individuel et défiera l’Egyptienne Sarah Sayed pour le titre africain.