Le jeune prodige, Yasser Larouci, qui ne cesse de faire parler de lui avec l’équipe de Liverpool, drivée par le meilleur coach du monde, l’Allemand Jurgen Klopp, suscite les convoitises des deux sélections algérienne et française. Mais lui, n’a pas tranché « directement » sur le sujet, alors qu’il vient juste d’être convoqué en sélection de France des moins de 19 ans. Le franco-algérien ne cesse de faire parler de lui, surtout pour sa polyvalence, mais son coach Jurgen Klopp l’utilise surtout comme latéral gauche. C’est un poste que le sélectionneur des Verts convoite, car il voudrait bien avoir un joueur aussi talentueux que Larouci, dont la jeunesse est synonyme de perfectibilité. On a parlé de ce jeune au mois d’août dernier où on avait alors appris, selon des sources proches de la fédération algérienne de football (FAF) que celle-ci l’a contacté pour prendre de ses nouvelles, mais depuis, aucune autre information sur le contenu de ces contacts n’a été révélée. Aux dernières nouvelles, et selon le site algérien spécialisé des Verts, « La Gazette du Fennec », citant une source proche du joueur qui a disputé 2 matchs en pro cette saison, ce dernier aurait refusé sa convocation pour rejoindre le rassemblement des U19 français. Le natif d’El Oued n’aurait aucune intention de jouer pour la France, ajoute-t-on. Son objectif est clair, s’affirmer avec Liverpool puis rejoindre les Verts dans un avenir proche. « Yasser a décliné la convocation pour rejoindre l’EDF des U19, il jouera pour l’Algérie », a confié un membre de sa famille, précise le site à propos des moin dres gestes et faits sur tout ce qui touche les joueurs des sélections nationales. Larouci, faut-il le préciser, a fait ses débuts en professionnel, le week-end dernier, avec les Reds face à Everton en coupe d’Angleterre. Il faut savoir, au passage, que les responsables de la Fédération française de football (FFF) ne ménagent aucun effort pour le convaincre de porter les couleurs de la sélection française. Ils ont d’ailleurs multiplié les demandes à la direction de son club pour le laisser au service de la sélection de l’Hexagone, et ce n’est que cette fois-ci que les responsables de Liverpool ont donné leur accord. Encore faut-il bien faire remarquer que Larouci est considéré comme l’un des jeunes joueurs les plus prometteurs à son poste en Angleterre. Il a été appelé plusieurs fois depuis le début de saison avec l’équipe professionnelle par Klopp. Si la fédération française a réussi, jusque-là, à convaincre certaines jeunes prodiges franco-algériens, dont Adil Aouchiche (Paris Saint-Germain), Rayan Aït-Nouri (SCO Angers), Yacine Adli (Girondins de Bordeaux), et Maxime Lopez (Olympique de Marseille), cela ne semble, pas le cas avec Larouci. Encore faut-il savoir que même si un joueur est sélectionné en Equipe de France, quelle que soit la catégorie, il pourrait toujours jouer pour un autre pays s’il ne joue aucune minute avec les Bleus. Et c’est justement le cas pour tous les joueurs cités ci-dessus. Ces derniers peuvent décider de rejoindre les Verts lors des prochaines années. Là, il est très important de rappeler qu’au mois d’octobre dernier et lors de sa conférence de presse, le sélectionneur national, Djamel Belmadi, avait tenu à mettre au point le sujet des binationaux à leur tête le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais Houssem Aouar :

« J’entends beaucoup parler de Houssem Aouar et il faut qu’on mette les choses au clair. Aouar est un joueur de l’équipe de France même s’il n’a pas encore joué et qu’il reste sélectionnable. » Mieux encore, le sélectionneur des Verts avait également évoqué Yacine Adli (Bordeaux), Rayan Aït-Nouri (Angers) ainsi que Yasser Larouci (Liverpool B): « Les joueurs cités savent très bien qu’on est intéressé par leurs profils, ce sont des algériens mais est-ce qu’ils ont montré une envie de porter le maillot algérien ? est-ce que l’un deux a indiqué qu’il veut jouer pour les verts ? Vous pouvez leur poser la question et si l’un d’eux déclare qu’il veut jouer pour l’Algérie on va l’appeler. Yasser Larouci joue en équipe réserve de Liverpool, je lui souhaite de devenir un grand joueur, mais ayez un peu de respect pour la sélection. »