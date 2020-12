Après une première saison à Lille gâchée par une grave blessure, Yusuf Yazici (23 ans, 14 apparitions et 5 buts en L1 cette saison) a retrouvé le sourire et la joie de jouer au LOSC dans cet exercice 2020-2021. L'ancien joueur de Trabzonspor s'affirme cette saison comme l'un des joueurs les plus décisifs du club nordiste (11 buts et 3 passes décisives en 20 matchs toutes compétitions confondues). Dans une interview accordée à L'Equipe, le Dogue se dit «heureux» et promet encore de grandes performances.«Je suis très heureux au LOSC. Je voulais d'ailleurs vous remercier pour la Une de votre journal après mes buts à Milan (3-0 en Ligue Europa, le 5 novembre). Ma famille était très heureuse. Ne vous inquiétez pas, je serai souvent en première page», a lancé le Turc.