Finalement l'anarchie et la rumeur ne sont pas près de s'éloigner de la gestion de la JS Kabylie. La Radio du club et sa page officielle ont appris la nouvelle du départ de l'entraîneur Yamen Zelfani par la rumeur et les journaux qui en sont les adeptes. Alors que la rumeur de son départ circulait depuis la matinée de samedi, la direction du club de la Kabylie n'a pas jugé utile de donner l'information officielle par ses propres canaux de communication comme un vrai club professionnel. Mais, il fallait tout de même un évènement pour faire apparaître au grand jour l'amateurisme et l'étendue de l'ancrage de la culture de la rumeur qui caractérise la JSK sous l'ère Chérif Mellal. En fait, le départ de Yamen Zelfani a fini par être «reconnu» en début de soirée de samedi lorsque la direction du club l'a «avoué» sur sa page Facebook qui n'a rien d'officiel. Le départ du coach tunisien et l'arrivée de Youcef Bouzidi est une décision qui n'obéit à aucune logique. Le premier s'en va et le deuxième arrive...en attendant le prochain.

Limoger un entraîneur après la première rencontre du championnat, il fallait vraiment le faire. Une première. Par ailleurs, il est à noter que l'entraîneur Youcef Bouzidi est déjà passé par là, il y a deux années.

Arrivé à la tête de la barre technique des Canaris, il a réussi à sauver l'équipe de la relégation. Mais, l'on ne doit pas ignorer qu'en ce temps-là, Bouzidi avait réussi ce défi avec des joueurs recrutés par l'ancien président, le défunt Mohand Cherif Hannachi.

Des joueurs qui ont fini par être libérés les uns après les autres par la nouvelle direction qui les a remplacés par des joueurs qui seront également exfiltrés de l'effectif. Youcef Bouzidi, qui prend le risque de faire mieux que Zelfani a signé son contrat avant-hier après-midi.

Ainsi, Youcef Bouzidi hérite d'une équipe qui a été tenue en échec par le CA Bordj Bou Arréridj (0-0), au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou, dans le cadre de la journée inaugurale du championnat de

Ligue 1. De jeunes joueurs recrutés dans la réserve des jeunes et d'autres ramenés de clubs de catégories inférieures qui ont la mission de jouer les premiers rôles dans les compétitions nationales et internationales.

Un défi qui apparaît impossible, au vu de la prestation observée lors des matchs de préparation et surtout, vendredi passé, face aux Bordjis. C'est avec cette composante que Youcef Bouzidi devra, donc, réaliser les objectifs de la direction qui compte jouer les titres s'il reste bien sûr. Enfin, il est à rappeler que le coach Zelfani, qui vient d'être limogé par Mellal, lequel avait confiance en lui la veille, n'a pas pris part au travail de préparation étant en Tunisie à cause du confinement. La tâche a été réalisée par Mourad Karouf, l'entraîneur adjoint.

Le fait qu'il ne possède pas la licence CAF a également été la pomme de discorde entre lui et le directeur technique Kamel Abdeslam qui a menacé de démissionner si Zelfani était maintenu. Finalement, le coach Zelfani a fini par payer le solde d'une situation inextricable.