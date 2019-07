L’Algérien Youcef Reguigui est entré en quatrième position avec un chrono de 3h23:40 lors de la première étape du neuvième Challenge international du Maroc, disputée lundi entre El Kelaâ des Sraghna et Béni Mellal, sur une distance de 151 km. La course a été remportée par le Sud-Africain Julius Jayde (3h22:50), devant son compatriote Clint Hendricks et le Marocain Oussama Khafi. Reguigui a été talonné de très près par son compatriote Abderrahmane Mansouri, entré en 5e position, avec le même temps, soit avec 50 secondes de retard sur le peloton de tête. L’Algérie a engagé six coureurs dans cette compétition qui se déroule en trois étapes, du 22 au 25 juillet. Hamza Yacine s’est classé en 8e position (3h33:26), devant Azzedine Lagab (15e en 3h33:40), Nassim Saïdi (17e en 3h33:40) et Islam Mansouri (20e en 3h33:40). Cette première étape a été très difficile puisqu’elle a enregistré 13 arrivées hors délai, ainsi que 14 abandons.