Le cycliste algérien Youcef Reguigui a remporté la 3e et dernière étape du 9e challenge du prince Moulay El Hassan du Maroc, disputée jeudi sur une distance de 140 km. L’Algérien a franchi la ligne d’arrivée de la course courue entre Fkih Ben Saleh, via Kasbah Tadla- Bejaâd et Oued Zem, dans le temps de 3h40.50, devant le Sud-Africain, Julius Jayde et l’Azéri Asadov Elchin, crédités du même temps. C’est la deuxième victoire d’étape de Youcef Reguigui qui vient, par la même occasion, glaner 50 points supplémentaires pour l’Algérie au classement Africa-Tour, en vue d’une qualification aux Jeux olympiques 2020 de Tokyo.