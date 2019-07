L’entraîneur Younès Ifricene est attendu dans les prochaines heures à Sidi Bel Abbès pour s’engager avec le club local. « Nous avons bien avancé dans les négociations avec Ifticene depuis mardi soir et il est attendu dans les prochaines heures à Sidi Bel Abbès pour discuter des derniers détails du contrat qui devrait le lier avec le club et éventuellement le signer », a déclaré à l’APS le directeur général de l’USMBA, Kaddour Benayad. Ifticene devrait ainsi succéder à Sid Ahmed Slimani, démis de ses fonctions, vendredi dernier, et ce, avant même que le nouvel exercice ne commence, rappelle-t-on. Par ailleurs, l’opération de recrutement a pris fin mardi avec l’engagement de l’ancien attaquant du CS Constantine, le Malien Moctar Cissé.