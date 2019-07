Thaddeus Young (Chicago Bulls), Julius Randle (New York Knicks) et Mason Plumlee (Denver Nuggets) figurent parmi les six joueurs ajoutés jeudi à la sélection américaine pour le Mondial-2019 de basket en Chine, a annoncé le manager du «Team USA» Jerry Colangelo, pour contrer les neuf désistements enregistrés. Ces six nouveaux joueurs comprennent également Marcus Smart et Jaylen Brown des Boston Celtics ainsi que Montrezl Harrell des Los Angeles Clippers. Ces nouveaux venus remplacent les neuf désistements que déplore Gregg Popovich, l’entraîneur de la sélection américaine qui visera le triplé à la Coupe du monde en Chine du 31 août au 15 septembre, après ses sacres en 2010 et 2014. La liste finale des 12 joueurs retenus pour la Chine sera annoncée le 17 août, au lendemain d’un match amical contre l’Espagne, à Anaheim.