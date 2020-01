Selon des informations rapportées par le Daily Express, Chelsea pourrait mettre fin à son intérêt pour Wilfried Zaha. Le club londonien estime que les 90 millions d'euros demandés par Crystal Palace sont trop élevés et n'envisage pas de mettre une telle somme dans un attaquant pendant le mercato hivernal. Le joueur courtisé à changé d'agent pour faciliter son futur transfert et serait également dans le viseur du Bayern Munich. Déjà courtisé l'été dernier par plusieurs clubs, Wilfried Zaha a marqué 56 buts et produit 68 passes pour un total de 345 apparitions avec les Eagles. Selon le journal anglais, les dirigeants de Crystal Palace devraient rester fermes sur ce prix comme ils l'ont été l'été dernier avec leur défenseur Aaron Wan-Bissaka vendu 60 millions d'euros à Manchester United.