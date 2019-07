Le tirage au sort des éliminatoires de la CAN-2021 a été effectué jeudi au Caire. Les 52 équipes sont réparties et toutes partagent un même objectif : la qualification pour le prochain tournoi au Cameroun. La CAN-2019 n’est pas encore terminée que l’on se projette déjà vers la prochaine, prévue dans deux ans au Cameroun (si le pays est, cette fois, bien en mesure d’en assurer l’organisation, ce qui n’était pas le cas cette année et ce qui a conduit à confier cette tâche à l’Égypte). Le tirage au sort a été effectué au Caire, en marge de l’Assemblée générale de la Confédération africaine de football (CAF), qui a notamment décidé mercredi dernier que les finales de la Ligue des champions et de la Coupe de la confédération ne se joueront plus en deux matchs aller-retour mais en un seul match sur terrain neutre. Les 52 nations visant une place parmi les 24 participantes à la prochaine CAN connaissent désormais leur destinée. Un tirage au sort a d’abord été effectué entre les huit équipes les moins bien classées au classement FIFA : le Liberia (153e), Maurice (157e), la Gambie (161e), le Soudan du Sud (168e), le Tchad (176e), Sao Tomé-et-Principe (185e), les Seychelles (194e) et Djibouti (195e). Comme pour la campagne de qualifications pour la CAN-2019, l’érythrée (202e) et la Somalie (202e) ne sont pas engagées. Ce tirage au sort vise à établir un tour préliminaire afin de ne garder que quatre équipes, qui disputeront ensuite la phase éliminatoire avec les 48 autres. Au mois d’octobre 2019 (les 7 et 15 octobre), ces huit nations vont s’affronter sur le format d’une double confrontation aller-retour : Liberia-Tchad, Soudan du Sud-Seychelles, Maurice-Sao Tomé-et-Principe, Djibouti-Gambie. Une fois le tour préliminaire achevé, la campagne de qualification pour commencer sera pleine. Les 48 équipes sont réparties dans 12 groupes comportant chacun 4 équipes. Les deux premiers de chaque groupe iront au Cameroun pour la 33e CAN en juin et juillet 2021.