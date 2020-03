L'entraîneur Karim Zaoui a été approché par des dirigeants du NA Hussein Dey pour prendre les commandes de la barre technique du club après le départ de Azzedine Aït Djoudi. L'ancien entraîneur du NC Magra et enfant du Nasria s'est dit prêt à répondre favorablement à «l'appel du coeur», non sans poser certaines conditions. Et ces conditions vont dans le sens de la régularisation de la situation financière des joueurs ainsi que leur prise en charge. Zaoui ne veut pas revivre les mêmes scénarios que ces prédécesseurs, qui ont fini par jeter l'éponge. S'il accepte, la mission de Zaoui ne sera pas une sinécure, puisque l'équipe évoluera, sauf miracle, la saison prochaine en Ligue 2 au train où vont les choses. La défaite de samedi dernier chez l'ES Sétif (0-2) a compliqué davantage la situation de l'actuelle lanterne rouge, qui se trouve à 5 points du premier non relégable, l'US Biskra.