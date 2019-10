Après avoir perdu son latéral gauche Fabio, gravement touché au genou lors de la défaite contre Monaco (0-1) et dont la saison est d’ores et déjà terminée, et privé de Charles Traoré et Dennis Appiah également blessés, le FC Nantes songe à attirer l’international algérien Mehdi Zeffane (27 ans), révèlent en chœur Ouest-France et 20 Minutes. Libre de tout contrat depuis son départ du Stade Rennais lors du mercato estival, le récent champion d’Afrique se retrouve disponible et pourrait débarquer chez les Canaris en qualité de joker médical.