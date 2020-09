L’entraîneur algérien, Noureddine Zekri, a réussi à sauver son équipe, Damac FC, de la relégation, mercredi soir lors de la

30e et dernière journée du Championnat de football d’Arabie saoudite de super division, en allant battre

Al-Fateh (4-3). Grâce à ce succès, le Damac

FC termine la saison à la 10e position qu’il a partagée avec Al-Ittihad et

Al-Taawoun (35 points), juste devant Al-Fateh. Les trois équipes relégables en seconde division sont :

Al-Fateh, Al-Hazm

et Al-Adalh.