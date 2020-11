Les joueurs de la JS Kabylie affrontent, aujourd'hui, l'équipe de réserve de leur club au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou, à une semaine du coup d'envoi de la nouvelle saison. Une rencontre qui va permettre à l'entraîneur Yamen Zelfani de peaufiner sa composante, qui sera alignée à la réception du CA Bordj Bou Arréridj. Même si Zelfani est confiant quant aux capacités de ses protégés, il n'en demeure pas moins que le doute est réel au vu des prestations de ceux-ci lors des rencontres amicales jouées jusque-là. L'attaque n'a pas été percutante comme attendu, au moment où la ligne défensive a encaissé plusieurs buts. En tout état de cause, malgré ces appréhensions, Zelfani continue de faire confiance à la composante actuelle faite aux jeunes du terroir et quelques recrues bien ciblées. Lors de son passage à la radio du club, il a renouvelé sa confiance en ses joueurs affirmant que la JSK fera une bonne reprise dans toutes les compétitions attendues. Il a également adressé un message aux supporters pour qu'ils restent aux côtés des joueurs dans toutes les situations et malgré leur éloignement du terrain à cause de la pandémie. Par ailleurs et dans un communiqué publié sur sa page officielle, le club a fait savoir que les Jaune et Vert se sont déplacés, ce jeudi, à Alger où ils ont effectué au niveau de l'hôpital El Kettar le vaccin contre la fièvre jaune, et ce, en prévision du prochain déplacement au Mali ou au Niger. L'équipe kabyle est pour rappel dispensée de jouer le premier tour se limitant ainsi à attendre l'issue de la rencontre des deux représentants du Mali et du Niger. Au chapitre de la mésentente qui demeure encore vivace entre le directeur technique Kamel Abdeslam, nos sources font état d'un groupe composé d'anciens joueurs du club qui s'est proposé d'intercéder entre lui et le coach Zelfani. Abdeslam avait ouvertement exprimé son opposition au maintien du coach franco-tunisien sans une licence CAF, qui lui permet de suivre les rencontres sur les bancs de touche. Des déclarations qui n'ont pas été du goût de Zelfani, qui continue d'avoir la confiance du président Chérif Mellal, qui ne voit aucun inconvénient à ce que le coach reste dans les tribunes, après avoir bien préparé ses poulains.