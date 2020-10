Contrairement à l'image donnée à cause de ses prestations non satisfaisantes à la JS Kabylie, Masud Juma Choka semble avoir une bonne notoriété dans son pays, le Kenya. Selon un communiqué du club kabyle, cet attaquant qui n'a pas encore marqué un but est convoqué par la sélection nationale kenyane, en prévision de deux joutes amicales. La première est prévue pour le 9 octobre contre le Soudan ou la Libye et la seconde le 12 du même mois face à la Zambie. Il rejoindra sa sélection demain et devrait regagner l'Algérie au lendemain de la seconde joute amicale. À rappeler en effet que la direction du club a, à maintes reprises, exprimé son souhait de résilier à l'amiable le contrat de ce dernier, afin de pouvoir recruter un autre attaquant étranger. La direction de la JSK a justifié ce choix par le fait que Juma n'ait pas donné satisfaction durant les deux saisons qu'il a passées à Tizi Ouzou. Au sujet des préparations, notons que la JSK vient de boucler son deuxième stage. Le premier, pour rappel, a été effectué à Béjaïa alors que le second s'est déroulé dans la wilaya de Mostaganem. À l'issue de cette belle ville de l'Ouest algérien, les Canaris ont eu droit à un bon repos de trois journées. Hier, les camarades de Fellahi, a annoncé le club kabyle dans un communiqué, se sont remis au travail au stade du 1er-Novembre. Une reprise assurée par le coach en chef, Yamen Zelfani, assisté de ses deux adjoints, Fakhri et Karouf, de l'entraîneur des gardiens, Hamenad, ainsi que du préparateur physique, Oudai. Côté effectif, tous les joueurs étaient présents à l'exception de Boulahia et Al Tubal, qui n'arrivent pas à rentrer en Algérie, ainsi que Belgherbi et Hamroune, qui souffrent de blessures. La reprise a porté sur le volet physique. Par ailleurs, le staff technique a élaboré un programme spécifique pour Derragi, Daibeche, Aguieb et Ben Abdi. Le joueur, Oussama Derragi qui est rentré au pays, jeudi dernier, a réintégré l'équipe ce vendredi. Accusant un retard dans la préparation, les joueurs en question auront à faire un effort supplémentaire pour pouvoir se mettre à niveau avec le reste de leurs camarades sur le plan physique. Enfin, après quelques mois de travail sur le terrain à travers plusieurs wilayas, la commission chargée de l'organisation des supporters semble avoir terminé son travail. Selon la direction du club, une assemblée générale des comités de supporters s'est tenue hier. Le communiqué précisait que les représentants dûment mandatés par les différents comités locaux et qui ont déposé leurs dossiers, sont les seuls à même de prendre part à cette AG qui est la première, après la mise sur pied de nom-breux comités à travers les communes..